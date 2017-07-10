В 15:00 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Беларуси Виктория Азаренко и румынка Симона Халеп (2). По личным встречам впереди уроженка Минска — 2-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Халеп на Уимблдоне.

Победительница этого матча за выход в полуфинал Уимблдона поспорит либо с представительницей Великобритании Йоханной Контой (6), либо с француженкой Каролин Гарсией (21).