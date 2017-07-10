Фиссетт: Конта может выиграть Уимблдон, но у меня другие фавориты

Вим Фиссетт, тренер британки Йоханны Конты, оценил шансы подопечной на победу на Уимблдоне в этом году. В четвёртом круге уроженка Сиднея встретится с француженкой Каролин Гарсией.

«Конечно, я скажу, что Йоханна может выиграть Уимблдон, но у меня другие фавориты. Винус Уильямс пять раз побеждала здесь. В сетке осталась первая ракетка мира Анжелика Кербер. Также мы видим двукратную победительницу турниров «Большого шлема» Викторию Азаренко.

Я был удивлён, когда увидел Йоханну на вершине в списке фаворитов у букмекеров, ведь раньше она так далеко не доходила. Для неё сейчас всё в новинку. Посмотрим, как она с этим справится. Йоханна — это Йоханна. В хороший день она может победить любых топ-теннисисток. Она будет становиться только сильнее в игре на траве. Однажды она выиграет турнир «Большого шлема», это точно», — цитирует Фиссетта официальный сайт тура.