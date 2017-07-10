Захаров проиграл в первом круге юниорского Уимблдона

Российский теннисист Алексей Захаров не сумел пробиться во второй круг юниорского Уимблдона. На старте соревнований он в двух партиях уступил представителю США Патрику Кипсону со счётом 4:6, 6:7 (6:8). Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. Алексей 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг юниорского Уимблдона Кипсон поспорит с представителем Японии Ютой Симицу (5).