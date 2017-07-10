Кузнецова стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона, победив А. Радваньскую

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (7) вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв представительницу Польши Агнешку Радваньскую (9) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Уроженка Санкт-Петербурга активно выиграла 37 очков и совершила 20 невынужденных ошибок. На счету Агнешки 13 виннеров и 15 неточностей.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча А. Радваньска — Кузнецова на Уимблдоне.

За выход в полуфинал Кузнецова поспорит с немкой Анжеликой Кербер (1), либо с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой (14).

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