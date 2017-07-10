Мугуруса одолела Кербер и сыграет с Кузнецовой в четвертьфинале Уимблдона

Испанка Гарбинье Мугуруса (14) пробилась в четвертьфинал Уимблдона, одолев первую ракетку мира немку Анжелику Кербер (1) со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. Уроженка Каракаса 5 раз подала навылет, активно выиграла 55 очков и совершила 50 невынужденных ошибок. На счету Кербер 2 эйса, 27 виннеров и 12 неточностей.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Мугуруса на Уимблдоне.

За выход в полуфинал Мугуруса поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой (7).