В. Уильямс победила Конюх и встретится с Остапенко в 1/4 финала Уимблдона

Американская теннисистка Винус Уильямс (10) вышла в четвертьфинал Уимблдона, в двух сетах обыграв представительницу Хорватии Ану Конюх (27) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. Бывшая первая ракетка мира 7 раз подала навылет, активно выиграла 24 очка и совершила 13 невынужденных ошибок. На счету Конюх 4 эйса, 12 виннеров и 17 неточностей.

За выход в полуфинал Уимблдона Уильямс поспорит с действующей победительницей Открытого чемпионата Франции Еленой Остапенко (13) из Латвии.