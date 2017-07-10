17 июля Кербер покинет первую строчку рейтинга WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, проигравшая в четвёртом круге Уимблдона представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 17 июля покинет первую строчку рейтинга WTA.

Если румынка Симона Халеп дойдёт до полуфинала Уимблдона, то именно она станет новой первой ракеткой мира. Если же уроженка Констанцы проиграет в 1/8 или 1/4 финала, то рейтинг возглавит чешка Каролина Плишкова.

В четвёртом круге Халеп сыграет с бывшей первой ракеткой мира представительницей Беларуси Викторией Азаренко.