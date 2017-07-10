Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Текстовая онлайн-трансляция матча Димитров — Федерер на Уимблдоне

10 июля 2017, понедельник. 16:30. Теннис

В 18:30 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Уимблдона, в котором сыграют представитель Болгарии Григор Димитров (13) и швейцарец Роджер Федерер (3). По личным встречам впереди 18-кратный победитель турниров «Большого шлема» — 5-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Димитров — Федерер на Уимблдоне.

Победитель этого матча за выход в полуфинал Уимблдона поспорит либо с канадцем Милошем Раоничем (6), либо с немцем Александром Зверевым (10).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Григор Димитров Роджер Федерер Уимблдон
Новости. Теннис
10 июля 2017, понедельник
16:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Димитров — Федерер на Уимблдоне
16:27 17 июля Кербер покинет первую строчку рейтинга WTA
16:20 В. Уильямс победила Конюх и встретится с Остапенко в 1/4 финала Уимблдона
16:09 Мугуруса одолела Кербер и сыграет с Кузнецовой в четвертьфинале Уимблдона
15:47 Рыбарикова одолела Мартич и вышла в четвертьфинал Уимблдона
15:31 Остапенко в двух сетах обыграла Свитолину в четвёртом круге Уимблдона
15:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Мюллер на Уимблдоне
15:15 Кузнецова стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона, победив А. Радваньскую
14:50 Захаров проиграл в первом круге юниорского Уимблдона
13:36 Фиссетт: Конта может выиграть Уимблдон, но у меня другие фавориты
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Халеп на Уимблдоне
12:45 Младенович: мы с мужчинами делаем одну и ту же работу, должны получать одинаково
11:48 Д. Макинрой может больше не выйти в эфир на Уимблдоне-2017 из-за болезни матери
11:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Свитолина на Уимблдоне
11:21 Медина-Гарригес: Остапенко всегда готова к борьбе и ненавидит проигрывать
10:39 Возняцки: я никогда не смотрю в турнирную сетку и ничего не знаю
10:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Мугуруса на Уимблдоне
10:02 Мугуруса: встреча с Кербер — это просто очередной матч для меня
09:30 Текстовая онлайн-трансляция матча А. Радваньска — Кузнецова на Уимблдоне
09:13 У Халеп будет лучший результат среди действующих игроков по пребыванию в топ-10
09:12 Звонарёва: я пока не готова посвящать себя теннису на 100%
02:35 Агасси: меня как игрока считали аналитиком и стратегом, а Джокович такой в жизни
00:33 Маррей: Пэр очень хорошо играет на этом Уимблдоне
00:13 Бердых: второй понедельник Уимблдона — лучший день на всех теннисных турнирах
9 июля 2017, воскресенье
22:50 Звонарёва обыграла Михаликову и стала чемпионкой турнира ITF в Египте
21:40 Дэвенпорт: Шарапова и Азаренко могут попасть на Итоговый чемпионат — 2017
20:23 Димитров: воскресенье — лучший день на Уимблдоне. Здесь только мы, теннисисты
18:45 Видеообзоры матчей Радваньской и Возняцки в третьем круге Уимблдона
18:15 Джокович: я читаю книгу про то, как быть лучшим родителем для ребёнка
17:32 Видеообзоры матчей Мугурусы и Кербер в третьем круге Уимблдона
16:49 Видеообзор матчей Федерера и Маррея в третьем круге Уимблдона
16:00 Гулбис: мне помешало слишком хорошее начало матча с Джоковичем
15:03 Хингис — Томичу: тебе нужно правильное окружение
13:56 Федерер: я не заметил изменений в кортах Уимблдона
12:13 Джокович: в этот раз корты на Уимблдоне мягче, чем в прошлые годы
11:53 Кербер: с нетерпением жду матча с Мугурусой
10:41 Федерер: без Мирки ничего бы не было, она — лучшая
10:28 Возняцки: я буду отличной няней для ребёнка Серены Уильямс
10:21 Тим: за этот год я добился прогресса в игре, в том числе на траве
01:51 Болельщики на Уимблдоне рассказали, что знают о России: «Шарапова и Аршавин»
01:42 Главный смотритель кортов Уимблдона: покрытие соответствует нашим стандартам
01:30 Полиция опубликовала видеозапись ДТП с участием В. Уильямс
01:16 Портреты чемпионов турнира и олимпийский огонь — в видеообзоре Уимблдона
00:03 Федерер: на первой неделе важно разыграться и обрести уверенность в себе
8 июля 2017, суббота
23:44 Звонарёва одержала волевую победу над Ньюки в полуфинале турнира ITF в Египте
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как, на ваш взгляд, накажут Даниила Медведева за бросание монет в сторону судейской вышки во время матча на Уимблдоне?
Архив →
© championat.com, 2000–2017