В 18:30 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Уимблдона, в котором сыграют представитель Болгарии Григор Димитров (13) и швейцарец Роджер Федерер (3). По личным встречам впереди 18-кратный победитель турниров «Большого шлема» — 5-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Димитров — Федерер на Уимблдоне.

Победитель этого матча за выход в полуфинал Уимблдона поспорит либо с канадцем Милошем Раоничем (6), либо с немцем Александром Зверевым (10).