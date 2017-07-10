Вандевеге не пустила Возняцки в четвертьфинал Уимблдона

Американская теннисистка Коко Вандевеге, получившая от организаторов 24-й номер посева, вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в двух сетах обыграв пятую ракетку соревнований датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Матч продолжался 1 час 37 минут. Вандевеге восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Возняцки одна ошибка на подаче и один брейк.

За выход в полуфинал Вандевеге сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой.