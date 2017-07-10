Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина, получившие от организаторов второй номер посева в парном разряде, вышли в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в двух сетах обыграв 15-ю пару соревнований, словенку Андрею Клепач и испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту. Макарова и Веснина один раз подали навылет и реализовали три из восьми брейк-пойнтов. На счету соперниц россиянок один эйс, три ошибки на подаче и один брейк.

За выход в полуфинал Макарова и Веснина сыграют с победительницами матча Барти / Деллакуа (Австралия, 8) — Мертенс / Схурс (Бельгия / Нидерланды).