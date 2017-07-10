Конта обыграла Гарсию и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Британская теннисистка Йоханна Конта, получившая от организаторов шестой номер посева, вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в трёх сетах обыграв 21-ю ракетку соревнований француженку Каролин Гарсию со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 11 минут. Конта семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Гарсии 12 эйсов, три ошибки на подаче и три брейка.

За выход в полуфинал Конта сыграет с победительницей матча между румынкой Симоной Халеп (2) и белоруской Викторией Азаренко.