Чилич первым вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Баутиста-Агута

Хорватский теннисист Марин Чилич, получивший от организаторов седьмой номер посева, стал первым четвертьфиналистом Уимблдонского турнира, в трёх сетах обыграв 18-ю ракетку соревнований, испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:2, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 41 минуту. Чилич девять раз подал навылет и реализовал семь из девяти брейк-пойнтов, ни разу не ошибившись при подаче. На счету Баутисты-Агута один брейк и три двойные ошибки.

За выход в полуфинал Чилич сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Жиль Мюллер (Люксембург, 16).