Бердых обыграл Тима на пути в четвертьфинал Уимблдона

Чешский теннисист Томаш Бердых, получивший от организаторов 11-й номер посева, вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в пяти сетах обыграв восьмую ракетку соревнований, австрийца Доминика Тима, со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:3, 3:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 52 минуты. Бердых 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из 13 брейк-пойнтов. На счету Тима 11 эйсов, шесть ошибок на подаче и один брейк.

За выход в полуфинал Бердых сыграет с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Новак Джокович (Сербия, 2).