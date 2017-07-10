Кузнецова: пёс Дольче помогает мне снять напряжение

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказал о своей собаке Дольче.



«У меня спрашивают, зачем мне нужен Дольче, которого я часто беру на турниры в США. Объясняю, что я теннисистка и мне очень одиноко в разъездах, часто бывает тоскливо. Собака помогает мне снять напряжение. Когда ты проигрываешь, то видишь, как твоя команда расстраивается. Когда выигрываешь, они счастливы. А мой пёс счастлив всегда.



Здесь его нет. Мне приходится оставлять кого-то с ним, поскольку он не любит быть в одиночестве. Если его оставить одного, то он начнёт писать повсюду. Если бы я была Федерером, постоянно летала бы на частном самолёте и брала бы с собой собаку, но это невозможно. Однако я очень скучаю по нему. Надеюсь взять его в США», — приводит слова Кузнецовой Reuters.

Кузнецова и Дольче Фото : instagram.com/svetlanak27/