Раонич обыграл А. Зверева и в четвертьфинале Уимблдона сразится с Федерером

Канадский теннисист Милош Раонич, получивший от организаторов шестой номер посева, вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в пяти сетах обыграв десятую ракетку соревнований, немецкого теннисиста Александра Зверева, со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1. Матч продолжался 3 часа 23 минуты. Раонич 23 раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Зверева 17 эйсов, семь ошибок на подаче и три брейка.

За выход в полуфинал Раонич сыграет с третьей ракеткой турнира швейцарским теннисистом Роджером Федерером.