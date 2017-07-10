Кербер: я очень рада вернуться к своей игре, показывать хороший теннис

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала поражение от испанки Гарбинье Мугурусы в 1/8 финала Уимблдона, после которого она покинула первую строчку рейтинга WTA.

«Это точно был мой лучший матч за долгое время. После „Ролан Гаррос“ я много и упорно тренировалась, искала свою игру и продолжаю это делать. Думаю, я на верном пути, чтобы снова вернуться на тот высокий уровень игры, который я показывала.

Мы провели хороший матч, в конце исход встречи решили два очка. Конечно, я разочарована тем, что проиграла, потому что я играла действительно хорошо. Но не случилось.

Конечно, я постараюсь однажды снова стать первой ракеткой мира. Но сейчас я очень рада вернуться к своей игре, показывать хороший теннис», — приводит слова Кербер пресс-служба WTA.