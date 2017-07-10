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На 11 июля синоптики прогнозируют на Уимблдоне дождь, матчи могут не начаться

10 июля 2017, понедельник. 23:24. Теннис

Официальный сайт Уимблдонского теннисного турнира опубликовал прогноз погоды на вторник, 11 июля. Синоптики обещают дождь с вероятностью 100%, уровень осадков 6 мм. Температура воздуха ожидается +20°C, а порывы юго-западного ветра будут достигать 10-20 м/с.

При таком прогнозе матчи могут проходить только на Центральном корте, у которого есть крыша. Там запланированы женские четвертьфиналы Винус Уильямс (США, 10) — Елена Остапенко (Латвия, 13), Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Симона Халеп (Румыния, 2), а также перенесённый матч 1/8 финала у мужчин Адриан Маннарино (Франция) — Новак Джокович (Сербия, 2).

Четвертьфинал Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Светлана Кузнецова (Россия, 7) вынесен на первый корт.

Матч 1/8 финала Уимблдона между Джоковичем и Маннарино перенесён на 11 июля
Источник: Официальный сайт Уимблдона Сообщить об ошибке
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Теги
Новак Джокович Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
10 июля 2017, понедельник
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