На Уимблдоне объяснили, почему матч Джоковича не перенесли на другой корт

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира выпустили официальное заявление, в котором разъяснили, почему матч четвёртого круга мужской сетки между французом Адрианом Маннарино и сербом Новаком Джоковичем, который должен был завершить игровой день 10 июля на первом корте, не был перенесен на освободившийся Центральный корт. На первом корте почти пять часов определяли четвертьфиналиста Рафаэль Надаль и Жиль Мюллер, и начинать следующий матч было уже бессмысленно.

«Всесторонняя безопасность всех посетителей Уимблдона важнее всего. С этой точки зрения было предпочтительно, чтобы Джокович и Маннарино сыграли на первом корте, как и было запланировано. Когда стало понятно, что это невозможно, было решено не переносить матч на Центральный корт в связи с количеством зрителей, находившихся в тот момент на Уимблдоне. В 20:30 на территории было около 30 тысяч человек, так что перенос матча создал бы проблемы с точки зрения безопасности. Обоим теннисистам объяснили, что рациональнее будет отложить матч на вторник. Он начнётся в полдень на Центральном корте», — говорится в заявлении организаторов.

По московскому времени матч Джокович – Маннарино начнется 11 июля в 14:00.

Матч 1/8 финала Уимблдона между Джоковичем и Маннарино перенесён на 11 июля