Надаль: возможно, Мюллер заслужил эту победу немного больше, чем я

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Жиля Мюллера в пятисетовом матче 1/8 финала Уимблдона.

“Это сложно, когда вы играете против такого теннисиста, который не даёт вам войти в привычный вам ритм. У меня был шанс в самом начале. Но когда вы играете против такого рода игроков, вам не стоит ошибаться, чем я занимался в первом и втором сетах, которые проиграл.

Против таких игроков сложно возвращаться в игру. Но мне показалось, что у меня это получилось. У меня были хорошие шансы в пятом сете, но у него было больше шансов, чем у меня. Так что, возможно, он заслужил эту победу немного больше, чем я", — приводит слова Надаля пресс-служба АТР.