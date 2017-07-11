Федерер: физически я не сражаюсь ни с чем, как в прошлом году с коленом

Третья ракетка Уимблдона — швейцарец Роджер Федерер — прокомментировал выход в четвертьфинал турнира.

«Жду четвертьфинала без малейшего напряжения. Физически я не сражаюсь ни с чем, как в прошлом году с коленом. Готов продолжать уже сейчас, если потребуется. И это здорово! Но не нужно. Думаю, это отличный бонус. Опять же, лучшие игроки остались на турнире. И матчи с ними не будут простыми. Я знаю об этом — вот почему не загадываю слишком далеко. Думаю, финиш этого турнира будет непростым», — приводит слова Федерера пресс-служба АТР.