Победы Халеп, Конты, Мугурусы и В. Уильямс — в обзоре матчей Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 7:6 (7:3), 6:2.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Британская теннисистка Йоханна Конта, получившая от организаторов шестой номер посева, в трёх сетах одолела француженку Каролин Гарсию (21) со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Испанка Гарбинье Мугуруса (14) победила немку Анжелику Кербер (1) со счётом 4:6, 6:4, 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Американская теннисистка Винус Уильямс (10) в двух сетах обыграла представительницу Хорватии Ану Конюх (27) со счётом 6:3, 6:2.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».