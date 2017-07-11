Победа Маррея и поражение Надаля — в обзоре матчей четвёртого круга Уимблдона

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей вышел в четве0ртьфинал Уимблдона, в трёх сетах обыграв представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер, получивший от организаторов 16-й номер посева, в пяти партиях сломил сопротивление четвёртой ракетки соревнований испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13. Поединок продолжался 4 часа 47 минут.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».