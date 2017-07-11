Раонич: я всё ещё пытаюсь найти свой ритм, который был в прошлом году

Канадский теннисист Милош Раонич в преддверии матча со швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинале Уимблдона сравнил свою нынешнюю игру с прошлогодней.

«Я чувствую, что стал выполнять удары лучше, но при этом всё ещё пытаюсь найти свой ритм, который был в прошлом году. В минувшем сезоне я провёл много матчей на стабильном уровне. Это не значит, что в 2017 году такого не будет, но мне важно остро действовать в каждом моменте по ходу следующего матча», — приводит слова Раонича официальный сайт тура.