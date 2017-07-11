Димитров: я разочарован собой из-за того, что не смог сыграть лучше

Болгарский теннисист Григор Димитров поделился впечатлениями после поражения от представителя Швейцарии Роджера Федерера в четвёртом круге Уимблдона со счётом 4:6, 2:6, 4:6. Уроженец Базеля в 15-й раз добрался до четвертьфинала Уимблдона, превзойдя рекорд Джимми Коннорса (14).

«Я разочарован собой из-за того, что не смог сыграть лучше. Я допустил много невынужденных ошибок. Моя первая подача была неточна. Без этого оружия противостоять Федереру непросто», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP-тура.