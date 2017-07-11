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Маррей: в матче с Куэрри нельзя себе позволить плохо играть на своей подаче

11 июля 2017, вторник. 10:08. Теннис

Британец Энди Маррей прокомментировал свою победу в четвертьфинале Уимблдона над французом Бенуа Пэром со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4 и поделился ожиданиями от встречи с американцем Сэмом Куэрри.

«Самым приятным в этом матче было то, что мне удавалось доставать множество мячей и выполнять отличные удары в ответ, так что ему было крайне сложно пробивать навылет. Это важная часть моей игры. Если я испытываю трудности и двигаюсь не лучшим образом, то это сказывается на моей игре больше, чем на других парнях, которые не так много полагаются на движение по корту.

Сэму нравятся местные условия. Он здорово сыграл на Уимблдоне в прошлом году. Он одержал ряд отличных побед здесь. Он уверен в себе, обладает мощной подачей и играет активно. Он очень агрессивный теннисист. Сегодня в первом сете я, пожалуй, провёл один или два гейма на своей подаче не лучшим образом. В матче с Куэрри такого позволять нельзя. Сделать брейк на его подаче непросто. Когда он ведёт в счёте, то может прекрасно подавать. Мне важно будет самому хорошо подавать и не давать сопернику возможности диктовать условия на корте», — цитирует Маррея официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Бенуа Пэр Сэм Куэрри Энди Маррей Уимблдон
Новости. Теннис
11 июля 2017, вторник
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