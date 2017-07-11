Пэр: конечно, я не очень доволен игрой, но в целом провёл хороший турнир

Француз Бенуа Пэр поделился впечатлениями после поражения от британца Энди Маррея в четвёртом круге Уимблдона со счётом 6:7 (1:7), 4:6, 4:6.

«Я немного нервничал и подавал не лучшим образом. Противостоять Энди всегда непросто. Он не делает подарков на корте. Конечно, я не очень доволен игрой, но в целом провёл хороший турнир. Я хотел перемен, хотел получить удовольствие от турнира. Клуб просто прекрасен, а центральный корт — поразителен. Я хотел выкладываться по полной в каждом матче и розыгрыше. Я доволен прошедшей неделей и получил заряд уверенности после выхода в четвёртый круг», — цитирует Пэра официальный сайт тура.