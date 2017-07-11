Куэрри: иногда забавно играть с соперником, которого поддерживают все зрители

Американский теннисист Сэм Куэрри поделился ожиданиями от матча с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем в четвертьфинале Уимблдона.

«Энди достаёт множество мячей, он великолепно обороняется. Надеюсь, я смогу выполнить на один удар больше или же жёстче действовать у сетки. Буду стараться не давать ему диктовать условия в защите. Это будет непросто. Я уже много раз играл с Марреем, например в Австралии, и до этого. Он играет на высоком уровне.

Энди — действующий чемпион, первая ракетка мира. Ему нравится выступать здесь. Зрители будут на его стороне, но иногда забавно противостоять сопернику, которого поддерживают все зрители. Я постараюсь действовать агрессивно. Надеюсь, смогу сыграть хорошо и победить», — цитирует Куэрри официальный сайт тура.