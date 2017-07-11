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Бердых: чувствую, что по ходу всего матча с Тимом я контролировал ситуацию

11 июля 2017, вторник. 10:40. Теннис

Чешский теннисист Томаш Бердых прокомментировал свою победу в четвёртом круге Уимблдона над представителем Австрии Домиником Тимом со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:3, 3:6, 6:3.

«Думаю, я продемонстрировал достаточно неплохой теннис. Я отлично подавал на протяжении всей встречи. Даже в проигранных сетах я создавал для себя немало шансов. Чувствую, что по ходу всего матча я контролировал ситуацию, что является самым важным. Я диктовал условия. Я выиграл, и это важно», — цитирует Бердыха официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Теги
Доминик Тим Томаш Бердых Уимблдон
Новости. Теннис
11 июля 2017, вторник
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