Бердых: чувствую, что по ходу всего матча с Тимом я контролировал ситуацию

Чешский теннисист Томаш Бердых прокомментировал свою победу в четвёртом круге Уимблдона над представителем Австрии Домиником Тимом со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:3, 3:6, 6:3.

«Думаю, я продемонстрировал достаточно неплохой теннис. Я отлично подавал на протяжении всей встречи. Даже в проигранных сетах я создавал для себя немало шансов. Чувствую, что по ходу всего матча я контролировал ситуацию, что является самым важным. Я диктовал условия. Я выиграл, и это важно», — цитирует Бердыха официальный сайт тура.