В 14:00 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Уимблдона, в котором сыграют представитель Франции Адриан Маннарино и серб Новак Джокович (2). Соперники встречались во втором круге Уимблдона 2016 года. Победу в том матче одержал уроженец Белграда — 6:4, 6:3, 7:6 (7:5).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Маннарино — Джокович на Уимблдоне.

Победитель этого матча за выход в полуфинал Уимблдона поспорит с представителем Чехии Томашем Бердыхом (11).