Остапенко: чувствую, что с каждым матчем я играю всё лучше

Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась впечатлениями после победы в четвёртом круге Уимблдона над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:3, 7:6 (8:6) и оценила свою следующую соперницу — американку Винус Уильямс.

«В первых двух раундах турнира я не играла в свой лучший теннис и просто боролась. Но я чувствую, что с каждым матчем играю всё лучше. После «Ролан Гаррос» я стала ощущать больше давления, и каждый матч был непростым. Но я рада, что справилась с этим и вышла в четвертьфинал Уимблдона.

Винус — прекрасная теннисистка, которая выиграла много турниров «Большого шлема». Я выйду на корт, постараюсь насладиться игрой и показать свой лучший теннис», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.