Мугуруса: мне не нравится ждать 20 ударов, я действую активно

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу в четвёртом круге Уимблдона над первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер со счётом 4:6, 6:4, 6:4. 17 июля уроженка Бремена покинет первую строчку рейтинга WTA.

«Когда тебе противостоит столь мощная соперница, то чем короче розыгрыши, тем лучше. Это также является частью моей игры. Как я уже говорила раньше, мне не нравится ждать 20 ударов. Я действую активно. Сегодня ключевым было проводить розыгрыши как можно быстрее», — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.