В 15:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют представительница Испании Гарбинье Мугуруса (14) и россиянка Светлана Кузнецова (7). По личным встречам впереди уроженка Каракаса — 3-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Кузнецова на Уимблдоне.

Победительница этого матча за выход в финал Уимблдона поспорит либо с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой, либо с американкой Коко Вандевеге (24).