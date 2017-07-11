Конта: я сделала ещё один шаг к тому, чтобы провести на Уимблдоне две недели

Британская теннисистка Йоханна Конта поделилась впечатлениями после победы над француженкой Каролин Гарсией в четвёртом круге Уимблдона со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4 и оценила свою следующую соперницу — румынку Симону Халеп.

«Это было увлекательно. Я сделала ещё один шаг на пути к тому, чтобы провести на турнире все две недели. Конечно, я мечтала об этом с детства — стать победительницей турнира «Большого шлема». Но сейчас я лишь дошла до четвертьфинала. Моя следующая соперница будет невероятно сложной. Мне предстоит ещё одна битва. Это всё, о чём я сейчас думаю.

Мы уже дважды встречались в этом году — в Майами и Кубке Федерации. Думаю, у нас уже хватает знаний друг о друге. Но сейчас Симона в отличной форме. Она играет здорово. С нетерпением жду новой встречи, это большое испытание для меня», — цитирует Конту официальный сайт тура.