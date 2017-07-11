Вандевеге: думаю, ключевым стало то, что я делала акцент на свои сильные стороны

Американская теннисистка Коко Вандевеге прокомментировала свою победу над датчанкой Каролиной Возняцки в четвёртом круге Уимблдона со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Противостоять Каролине нелегко. В этом матче было несколько сложных геймов, сложных моментов. Я вела с брейком в первом сете, и казалось, что всё идёт легко. Но Каролина боролась и вернулась в игру. А на тай-брейке может произойти всё что угодно. Думаю, ключевым стало то, что я делала акцент на свои сильные стороны», — цитирует Вандевеге официальный сайт тура.