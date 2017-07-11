В. Уильямс: я видела не так много матчей Остапенко

Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после победы над хорваткой Аной Конюх в четвёртом круге Уимблдона со счётом 6:3, 6:2 и оценила свою следующую соперницу — Елену Остапенко из Латвии.

«Думаю, я играю достаточно уверенно. Для меня важно просто пройти в следующий раунд. Ты не можешь идеально играть в каждом круге. Конечно, было бы здорово, если бы мне удавалось в каждом матче побеждать в двух сетах. Но самое важное — победа. Она никогда не надоест на любом этапе карьеры.

Я видела не так много матчей Остапенко. После вылета с «Ролан Гаррос» я его вообще не смотрела. Я знаю, что она набрала потрясающий ход и уверена в себе. Она добилась великолепного результата, и я рада за неё.

Думаю, мой тренер посмотрит больше её матчей, чем я. Посмотрим, что будет, когда мы выйдем на корт. Я уверена, что она здорово выполняет удары с обеих сторон. По ходу игры нужно будет оценить нюансы, потому что это спланировать не получится», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.