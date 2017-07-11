В 16:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют американка Винус Уильямс (10) и действующая победительница Открытого чемпионата Франции, представительница Латвии Елена Остапенко (13). Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча В. Уильямс — Остапенко на Уимблдоне.

Победительница этого матча за выход в финал Уимблдона поспорит либо с румынкой Симоной Халеп (2), либо с британкой Йоханной Контой (6).