Возняцки: когда у меня появлялись шансы на приёме, Вандевеге здорово подавала

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала своё поражение от представительницы США Коко Вандевеге в четвёртом круге Уимблдона со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

«Сегодня мне было нелегко. Коко отлично подавала. Думаю, она играла достаточно стабильно, выполняла очень хорошие удары с лёта, когда это было нужно. На её подаче у меня было не так много возможностей. Но как только они появлялись, Вандевеге здорово подавала. Это и стало ключевым моментом», — цитирует Возняцки официальный сайт WTA-тура.