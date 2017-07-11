В 17:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют представительница Великобритании Йоханна Конта (6) и румынка Симона Халеп (2). По личным встречам впереди 26-летняя уроженка Сиднея — 2-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Халеп на Уимблдоне.

Победительница этого матча за выход в финал Уимблдона поспорит либо с американкой Винус Уильямс (10), либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко (13).