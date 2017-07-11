Лансере вышла во второй круг юниорского Уимблдона, Пайгина снялась

Российская теннисистка Марта Пайгина не смогла пробиться во второй круг юниорского Уимблдона. Она снялась по ходу матча стартового раунда с представительницей Индии Зил Десаи (15) при счёте 7:5, 0:1. Теннисистки провели на корте 39 минут.

Россиянка Софья Лансере оказалась сильнее представительницы Великобритании Эмили Эпплтон (8) со счётом 6:4, 6:4. Софья 1 раз подала навылет и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс и 1 брейк.

За выход в третий круг Лансере поспорит с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано (9).