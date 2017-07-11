Джокович: на центральной арене Уимблдона посреди корта есть дыра

Серб Новак Джокович, обыгравший в четвёртом круге Уимблдона француза Адриана Маннарино со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 6:4, после игры пожаловался на качество корта.

«По ходу матча я указал главному арбитру на то, что прямо на линии подачи есть дыра. Он попросил меня показать, где именно, я это сделал, а он был не очень доволен.



Если честно, корты на этом Уимблдоне не очень хорошие, многие игроки со мной согласны. Погода тоже влияет на траву. Пожалуй, трава — это самое сложное покрытие для того, чтобы её поддерживать в идеальном состоянии. Безусловно, это непросто. Они очень стараются, но я играл на более качественных кортах», — рассказал Новак.