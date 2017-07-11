Азаренко: в детстве ребята звали меня мухой

Белоруска Виктория Азаренко ответила на вопросы комментаторов Eurosport, касающиеся её детства.

«Училась я хорошо, но на первой парте никогда не сидела, потому что была высокой, и меня всегда сажали назад.

Я до сих пор помню, как мы играли в казаки-разбойники. Когда мы жили в квартире недалеко от теннисного центра, в доме было девять подъездов, и по всем ним можно было бегать в игре. Так что игра продолжалась днями напролёт. Сейчас уже другое время. Ребята меня называли мухой, потому что я была маленькой, везде бегала, жужжала", — рассказала Азаренко.

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Кроме того, Виктория рассказала о времени подъёма, любимом завтраке, комментаторах Eurosport и многом другом.

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Кроме того, в шуточной рубрике Eurosport Виктория подверглась оценке «тренера по теннису».

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