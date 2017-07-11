Аншба проиграла во втором круге юниорского Уимблдона

Россиянка Амина Аншба во втором круге юниорского Уимблдона уступила швейцарке Симоне Валтерт со счётом 6:4, 1:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 41 минуту. 17-летняя Амина, занимающая 541-е место в рейтинге WТА, реализовала 4 брейк-пойнта из 10, проиграв 7 геймов на своей подаче.

За выход в 1/4 финала соревнований 16-летняя представительница Швейцарии поспорит с китаянкой Ван Синь Ю, посеянной под десятым номером. Теннисистка из Поднебесной во втором круге победила испанку Паулу Ариас-Манхон.