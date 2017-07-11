В. Уильямс победила Остапенко и вышла в полуфинал Уимблдона

Американка Винус Уильямс (10) в четвертьфинале Уимблдона переиграла латвийку Елену Остапенко (13) со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. 37-летняя уроженка Линвуда, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, 8 раз подала навылет, сделала 4 двойные и 15 невынужденных ошибок, активно выиграла 13 розыгрышей и реализовала все 3 брейк-пойнта. Елена заработала 20 виннеров при 18 собственных неточностях, а также совершила 1 брейк.

Винус за выход в финал Уимблдона поспорит либо с румынкой Симоной Халеп (2), либо с британкой Йоханной Контой (6).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча В. Уильямс — Остапенко на Уимблдоне.