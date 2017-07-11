Скатов не вышел в третий круг юниорского Уимблдона

Россиянин Тимофей Скатов во втором круге юниорского Уимблдона уступил японцу Наоки Таджиме со счётом 6:7 (9:11), 3:6. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Тимофей реализовал 1 брейк-пойнт из 9, проиграв 2 гейма на своей подаче, не исполнил ни одного эйса и допустил 1 двойную ошибку. Его оппонент 12 раз подал навылет при 3 двойных.

За выход в четвертьфинал юниорских соревнований представитель Страны восходящего солнца поспорит с аргентинцем Акселем Геллером, разгромившим американца Дэнни Томаса — 6:1, 6:0.