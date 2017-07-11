Кузнецова: если Мугуруса продолжит играть так, то может выиграть Уимблдон

Россиянка Светлана Кузнецова, уступившая в четвертьфинале Уимблдона испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 3:6, 4:6, проанализировала причины постигшей её неудачи.

«В начале матча у меня были шансы в геймах на её подаче, был счёт 0:30, 15:40. Но я не реализовала свои шансы, а затем она быстро выиграла гейм на моей подаче, который определил исход первой партии. Во втором сете ситуация повторилась. Гарбинье сегодня здорово играла в защите.

Если она будет играть так же, как со мной, то у неё будут все шансы на титул ", — приводит слова Кузнецовой официальный сайт турнира.