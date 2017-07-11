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Джокович: проблемы с плечом иногда возникают, но я всё ещё могу играть

11 июля 2017, вторник. 19:48. Теннис

Серб Новак Джокович после победы над французом Адрианом Маннарино со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 6:4 в четвёртом круге Уимблдона рассказал о проблемах с плечом, из-за которых был вынужден взять медицинский тайм-аут в третьей партии.

«У меня возникают проблемы с плечом время от времени, но я всё ещё могу играть. Посмотрим, как буду чувствовать себя дальше. В этом году я пока не проиграл ни сета на траве, и мне самому интересно, на что я способен на этом Уимблдоне.

Я с нетерпением жду матча с Бердыхом. В полуфинале Уимблдона-2010 он победил меня. Он много лет входил в топ-10 и знает, как выступать на больших турнирах. Томаш бьёт очень плоско и сильно, что отлично подходит для игры на траве. Мне важно будет хорошо начать этот матч", — приводит слова Джоковича официальный сайт турнира.

Источник: Официальный сайт Уимблдона Сообщить об ошибке
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Новак Джокович
Новости. Теннис
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