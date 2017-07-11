Кузнецова: для тенниса интересы телевидения важнее интересов самих игроков

Россиянка Светлана Кузнецова раскритиковала организаторов Уимблдона за решение поставить её четвертьфинальный матч с испанкой Гарбинье Мугурусой первым запуском.

«Часто люди, которые составляют расписание, не думают о самим теннисистах. Вчера я закончила парный матч в семь вечера, после чего посмотрела в расписание и рассердилась. Почему мой матч поставили первым, а хотя бы не вторым? Я спросила об этом организаторов, но мне ответили, что это сделано в интересах телевидения. Получается, для тенниса телевидение важнее самих теннисистов», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт турнира.

Напомним, что Светлана уступила испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 3:6, 4:6.