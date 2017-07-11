Конта одолела Халеп и вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с В. Уильямс

Британка Йоханна Конта (6) в четвертьфинале Уимблдона оказалась сильнее румынки Симоны Халеп (2) со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут.
26-летняя уроженка Сиднея, занимающая седьмое место в рейтинге WТА, за первый в карьере выход в финал соревнований серии «Большого шлема» поспорит с американкой Винус Уильямс (10), ранее переигравшая латвийку Елену Остапенко (13).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Халеп на Уимблдоне.