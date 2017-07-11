Чешка Каролина Плишкова 17 июля станет первой ракеткой мира

Румынка Симона Халеп (2) в четвертьфинале Уимблдона уступила британке Йоханне Конте (6) со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 4:6. Это поражение лишило 26-летнюю уроженку Констанцы, занимающую второе место в рейтинге WТА, шанса возглавить женскую табель о рангах 17 июля.

Первой ракеткой мира в понедельник, 17 июля, станет чешка Каролина Плишкова, проигравшая ещё во втором круге Уимблдона. Помешать ей впервые в карьере возглавить рейтинг WТА могли немка Анжелика Кербер, уступившая в четвёртом круге, а также Халеп, которая стала бы первой в случае выхода в полуфинал.