Рыбарикова стала последней полуфиналисткой Уимблдона, победив Вандевеге

Словачка Магдалена Рыбарикова в четвертьфинале Уимблдона переиграла американку Коко Вандевеге (24) со счётом 6:3, 6:3. Поединок продолжался 1 час 14 минут. 28-летняя представительница Словакии, занимающая 87-е место в рейтинге WТА, реализовала 4 брейк-пойнта из 8, проиграла 1 гейм на своей подаче, активно выиграла 8 розыгрышей и допустила столько же невынужденных ошибок. Её оппонентка заработала 17 виннеров при 30 собственных неточностях.

В полуфинале Магдалена, никогда ранее не игравшая дальше третьего круга на соревнованиях серии «Большого шлема», встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (14).